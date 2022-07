ఐటీఆర్‌ ఫైలింగ్‌ గడువు: మేమేమైనా మెషిన్లమా? మొత్తుకుంటున్న నెటిజన్లు

సాక్షి, ముంబై: ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు దాఖలు చేయడానికి అధికారులు చివరి తేదీని పొడిగించే ఆలోచనలో లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే నెటిజన్లు దానిని వెంటనే పొడిగించాలని డిమాండ్ చేశారు. జూలై 31 ఫైల్ చేయడం సాధ్యం కాదు. దయచేసి ఆగస్ట్ 31 వరకు పొడిగించండి అని ట్విటర్‌ ద్వారా కోరుతున్నారు. ఇన్‌ కంటాక్స్‌ పోర్టల్‌ పని తీరుపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

డెడ్‌లైన్‌ పొడిగింపులేదని ప్రకటించిన తరువాత పొడిగింపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న పన్ను చెల్లింపు దారులు ట్విటర్‌లో గగ్గోలు పెడుతున్నారు. గడువుపెంచండి మహాప్రభో అని మొత్తు కుంటున్నారు. గడువు తేదీని పొడిగించాల్సిందిగా కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. #Extend_Due_Date ట్విటర్‌లో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. టాక్స్‌ అఫీషియల్స్ ఏమైనా మెషీన్లా.. కాదు కదా.. తీవ్రమైన ఒత్తిడి, టెన్షన్‌తో వారు పనిచేస్తున్నారు. ఆగస్టు 31 వరకు గడువు పెంచాల్సిందే అని కొంతమంది కమెంట్‌ చేస్తున్నారు. పోర్టల్‌ పనిచేయడం లేదని మరికొంతమంది, ఫన్నీ కమెంట్స్‌, రకరకాల మీమ్స్‌తో ట్విటర్‌లో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నారు.

#Extend_Due_Date_Immediately Tax professionals are not machines. They are working under a lot of stress and tension. Fix 31st August for non audit returns for ever.

