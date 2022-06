టోల్‌ ప్లాజాల వద్ద పొడవైన క్యూలను నివారించేందుకు కేంద్రం ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ (ఫాస్టాగ్)ను ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీనివల్ల ప్రయాణికులు అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా ఈజీగా టోల్‌ పేమెంట్‌ చేయోచ్చు. అయితే ఇప్పుడీ ఫాస్టాగ్‌ పేమెంట్ విషయంలో సోషల్‌ మీడియాలో భారీ ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఎందుకంటే?

ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న వీడియోలో ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ వద్ద ఓ బాలుడు ఫాస్టాగ్‌ స్టిక‍్కర్‌ అంటించి ఉన్న కారు అద్దాలు తుడిచేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాడు. ఆ సమయంలో తన చేతికి ఉన్నవాచ్‌ను..ఆ ఫాస్టాగ్‌ స్టిక్కర్‌ మీద ట్యాప్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన కారులోని ప్రయాణికులు సదరు బాలుడ్ని " ఏం చేస్తున్నావు. ఇటు రా అంటూ" పిలుస్తారు. దీంతో కారు అద్దం తుడుస్తున్న బాలుడు..కారు యజమానికి దగ్గరికి రాగా..ఫాస్టాగ్‌ స్టిక్కర్‌ మీద ఎందుకు ట్యాప్‌ చేస్తున్నావు? అని ఆ వాచ్‌ గురించి అడగ్గా.. బాలుడు సమాధానం చెప్పకుండా అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళతాడు.

A video is spreading misinformation about Paytm FASTag that incorrectly shows a smartwatch scanning FASTag. As per NETC guidelines, FASTag payments can be initiated only by authorised merchants, onboarded after multiple rounds of testing. Paytm FASTag is completely safe & secure. pic.twitter.com/BmXhq07HrS

— Paytm (@Paytm) June 25, 2022