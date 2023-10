దీపావళి బోనస్‌: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు!

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కారు పండుగ వేళ తీపి కబురు అందించింది. పారామిలటరీ బలగాలతో సహా కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న గ్రూప్-సి, నాన్ గెజిటెడ్ గ్రూప్-బి ఉద్యోగులకు దీపావళి బోనస్‌లను ఆమోదించింది. 2022-23 సంవత్సరానికి గానూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఉత్పాదకతతో సంబంధం లేని బోనస్‌లను (తాత్కాలిక బోనస్‌లు) గరిష్టంగా రూ.7,000గా ఆర్థిక శాఖ నిర్ణయించింది.

గ్రూప్-సి ఉద్యోగులతోపాటు గ్రూప్‌-బి లోని ఉత్పాదక బోనస్‌ పరిధిలోకి రాని నాన్‌ గెజిటెడ్‌ ఉద్యోగులకు 2022-23 అకౌంటింగ్ సంవత్సరానికి గానూ 30 రోజుల వేతనాలకు సమానమైన తాత్కాలిక బోనస్ మంజూరు చేసినట్లు ఆర్థిక శాఖ ఆధ్వర్యంలోని వ్యయ విభాగం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

బోనస్‌ నియమ నిబంధనలు

