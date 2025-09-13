ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) భారగా పెరిగాయి. అయితే శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు, బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,01,900--రూ.100 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,11,170--రూ.110 తగ్గింపు
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,02,200--రూ.200 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,11,709--ఎలాంటి మార్పు లేదు.
దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,02,050--రూ.100 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,11,300--రూ.130 తగ్గింపు
వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.1,43,000. రూ.1000 పెంపు
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)