 పసిడి ప్రియులకు స్వల్ప ఊరట.. తగ్గిన బంగారం ధర | Today Gold And Silver Prices September 13th, 2025 In India Hyderabad And Other Cities
Today Gold And Silver Prices: పసిడి ప్రియులకు స్వల్ప ఊరట.. తగ్గిన బంగారం ధర

Sep 13 2025 11:40 AM | Updated on Sep 13 2025 11:55 AM

gold and silver rates on 13th september 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) భారగా పెరిగాయి. అయితే శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు, బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లో

తులం బంగారం

22 క్యారెట్స్--రూ.1,01,900--రూ.100 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,11,170--రూ.110 తగ్గింపు

చెన్నైలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,02,200--రూ.200 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,11,709--ఎలాంటి మార్పు లేదు.

దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,02,050--రూ.100 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,11,300--రూ.130 తగ్గింపు

వెండి ధరలు

కేజీ వెండి రూ.1,43,000. రూ.1000 పెంపు

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

