ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన స్విమ్మింగ్ పూల్ ప్రారంభం

మీకు ఈత కొట్టడం అంటే ఇష్టమా.. అయితే ఇప్పుడు మీరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో స్విమ్ చేయండి. ఇందులో ఈత కొడితే మాత్రం మీకు పాతాళలోకానికి వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఈత కొడితే వేరే సరికొత్త లోకంలో అడుగు పెట్టినట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్‌ అడుగు భాగంలో గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి, కూర్చొడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. ‘డీప్‌ డైవ్‌ దుబాయ్‌’ పేరుతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ను దుబాయ్‌ ప్రభుత్వం నిర్మించింది. అంతేగాకుండా ఈ పూల్ గిన్నిస్‌ రికార్డ్‌ సైతం సొంతం చేసుకుంది.

60 మీటర్ల లోతు

నాడ్‌ అల్‌ షెబా ప్రాంతంలో నిర్మితమైన ఈ స్విమ్మింగ్‌పూల్‌ను దుబాయ్‌ యువరాజు హమ్‌దాన్‌ బిన్‌ మొహమ్మద్‌ బుధవారం ప్రారంభించారు. ఈ పూల్ కి సంబంధించిన వీడియోలను మొహమ్మద్‌ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ‘‘60 మీటర్ల లోతున్న (196 అడుగులు) ప్రపంచంలో కెల్లా అత్యంత లోతైన పూల్‌ ‘డీప్‌ డైవ్‌ దుబాయ్‌’ మీ కోసం ఎదురుచూస్తోందని’’ అని ఆయన ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో లక్షల కొద్ది వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ పూల్‌లో ఇండోర్ స్కూబా డైవింగ్ సదుపాయంతో పాటు విద్య, వినోదం కోసం ఇతర సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.

An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021