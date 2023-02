ఇళ్లు కొనేందుకు ఎగబడ్డారు.. ఒక్కోటి రూ.7 కోట్లు!

ఇళ్లు ఉచితంగా ఇస్తే జనం ఎగబడటం చూశాం. కానీ ఒక్కో ఇల్లు రూ.7 కోట్లు పెట్టి మరీ కొనేందుకు ఎగబడ్డారు. ఎంతలా అంటే మూడు రోజుల్లో ఏకంగా 1,137 ఇళ్లు అమ్మడుపోయాయి. దీనికి సంబంధించి ఇళ్లు కొనేందుకు వచ్చిన జనం అంటూ ఓ ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

రియల్‌ ఎస్టేట్‌ దిగ్గజం డీఎల్‌ఎఫ్‌ ఆర్బర్‌ పేరుతో గురుగ్రామ్‌లో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ చేపట్టింది. ఈ లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఫ్లాట్‌లను అమ్మకానికి ప్రకటించగా కంపెనీ కార్యాలయానికి జనం తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారంటూ జనం కిక్కిరిసి ఉన్న ఓ ఫొటోను వీకెండ్‌ఇన్వెస్టింగ్‌ అనే సంస్థ అధినేత అలోక్‌ జైన్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

Just checked with a DLF broker...says entire project of 1137 flats at 7 cr a piece has been sold out in 3 days 🤐

Mind gone numb 😲 https://t.co/UpvNnsH0H3

— Alok Jain ⚡ (@WeekendInvestng) February 21, 2023