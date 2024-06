రజనీకాంత్‌ ఇంట్లో శరత్‌కుమార్‌ కుటుంబం.. పెళ్లికి రమ్మని ఆహ్వానం

తెలుగులో టాప్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా రాణిస్తున్న వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌ త్వరలోనే పెళ్లిపీటలెక్కబోతోంది. ప్రియుడు నికోలయ్‌ సచ్‌దేవ్‌తో ఏడడుగులు వేయబోతోంది. మార్చిలో వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. జూలై 2న థాయ్‌ల్యాండ్‌లో పెళ్లి జరగనుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అప్పుడే వీరి ఇంట పెళ్లి పనులు షురూ అయ్యాయి.పెళ్లికి ఆహ్వానంపెళ్లి పత్రికల పంపిణీ మొదలైంది. గురువారం (జూన్‌ 6న) రజనీకాంత్‌ను కుటుంబసమేతంగా కలిసి తన పెళ్లికి రమ్మని ఆహ్వానించింది. ఈ మేరకు రజనీకాంత్‌తో దిగిన ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. తలైవా సర్‌ను, లతా ఆంటీని కలిసి పెళ్లికి ఆహ్వానించాను. నాపై ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తున్నందుకు థాంక్యూ సర్‌. ఐశ్వర్య రజనీకాంత్‌.. నువ్వెప్పటిలాగే ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడావు అని రాసుకొచ్చింది. ఫోటోలో రజనీకాంత్‌ దంపతులతో పాటు వరలక్ష్మి తల్లిదండ్రులు రాధిక- శరత్‌కుమార్‌ ఉన్నారు.సినిమాల సంగతులు..వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌.. పొడా పొడి సినిమాతో హీరోయిన్‌గా అరంగేట్రం చేసింది. తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో నటించింది. అయితే హీరోయిన్‌గా మాత్రమే చేయాలని రూల్‌ పెట్టుకోలేదు. పవర్‌ఫుల్‌ పాత్ర అయితే చాలనుకుంది. అందుకే సహాయకనటిగా ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది. తెనాలి రామకృష్ణ ఎల్‌ఎల్‌బీ, జాంబి రెడ్డి, నాంది, యశోద, వీరసింహా రెడ్డి, మైఖేల్‌ చిత్రాలతో తెలుగువారినీ అలరించింది. ఇటీవల హనుమాన్‌ మూవీతో బ్లాక్‌బస్టర్‌ అందుకుంది. Got to meet our thalaivar @rajinikanth sir and invite him and latha aunty...thank you sir for always being so warm and loving..thank you @ash_rajinikanth for veinf so sweet as always..the apple didn't fall far from the tree..❤️❤️@realsarathkumar @realradikaa #chayadevi… pic.twitter.com/X2alVW8VoD— 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒍𝒂𝒙𝒎𝒊 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒕𝒉𝒌𝒖𝒎𝒂𝒓 (@varusarath5) June 6, 2024