 హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌లో అసలేం జరుగుతోంది? | AIBEA Seeks High Level Probe Into HDFC Bank Following Chairmans Resignation | Sakshi
హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌లో అసలేం జరుగుతోంది?

Apr 4 2026 2:51 PM | Updated on Apr 4 2026 3:49 PM

AIBEA Seeks High Level Probe Into HDFC Bank Following Chairmans Resignation

ముంబై: ప్రైవేట్‌ రంగ దిగ్గజం హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌ నాన్‌–ఎగ్జిక్యూటివ్‌ చైర్మన్‌ అతాను చక్రవర్తి అనూహ్య రాజీనామా నేపథ్యంలో బ్యాంకు వ్యవహారాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలంటూ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ను అఖిల భారత బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంఘం (ఏఐబీఈఏ) కోరింది. 12 కోట్ల మంది కస్టమర్లు, షేర్‌హోల్డర్లు, సాధారణ ప్రజానీకానికి కూడా బ్యాంకుపై భరోసా కల్పించేందుకు ఇది అవసరమని పేర్కొంది.

మార్చి 31న రాసిన లేఖను ఏఐబీఈఏ గురువారం మీడియాకు విడుదల చేసింది. దేశీ వ్యవస్థలో కీలకమైన సంస్థగా ఆర్‌బీఐ వర్గీకరించిన బ్యాంకులో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు ఆందోళన కలిగించేవిగా ఉన్నాయని ఏఐబీఈఏ పేర్కొంది. గవర్నెన్స్‌ ప్రమాణాలు, నియంత్రణ సంస్థ పర్యవేక్షణ, వ్యవస్థ స్థిరత్వంపై సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయని తెలిపింది.

ఓ స్వతంత్ర డైరెక్టరు నైతికత అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ రాజీనామా చేయడం అసాధారణమైన విషయమని, దీనిపై అవసరమైతే సీబీఐ లేదా సెంట్రల్‌ విజిలెన్స్‌ కమిషనర్‌తో తక్షణం విచారణ జరిపించాల్సిన అవసరం ఉందని ఏఐబీఈఏ అభిప్రాయపడింది. బ్యాంకులన్నీ ప్రజలకు జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించాల్సిందేనని, పారదర్శకత విషయంలో అత్యున్నత ప్రమాణాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది.

తమ దుబాయ్‌ శాఖ ఏటీ–1 బాండ్లను తప్పుగా విక్రయించిందన్న ఆరోపణలు రావడం, బ్యాంకు పనితీరు సరిగ్గా లేకపోవడంలాంటి అంశాల వల్ల నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేసినట్లు అతాను చక్రవర్తి వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Thief Chain Snatching From Woman 1
Video_icon

చిల్లర చేతిలో పెట్టి మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిన దొంగోడు
Lucknow Super Giants Defeat Sunrisers Hyderabad 2
Video_icon

5 వికెట్ల తేడాతో లక్నో ఘన విజయం
America Rescues Airman From Iran 3
Video_icon

ఇరాన్, అమెరికా బాంబుల వర్షం.. ఒక్కడి కోసం సమస్త సైన్యం
Kadapa MLA Madhavi Reddy School Inspection 4
Video_icon

లోకేష్ ను నమ్మి మోసపోయా
Parents Grand Welcome To Daughter After Getting Divorce 5
Video_icon

విడాకులు రాగానే సంబరాలు.. డప్పులతో బిడ్డకు స్వాగతం
