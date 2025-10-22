 ‘నో’ చెప్పడం ఎలాగో!? | Techie Goes Viral After Receiving Four Job Offers at Once | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘నో’ చెప్పడం ఎలాగో!?

Oct 22 2025 12:52 PM | Updated on Oct 22 2025 1:04 PM

4 job offers 2 signed Techie asks netizens how to ditch companies

జీవితం ఒకేసారి నాలుగు బంగారు అవకాశాలను ఇచ్చి అందులో కొన్నింటినే ఎంచుకోవాలనే పరిస్థితి తలెత్తితే ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో ఊహించండి. సరిగ్గా ఇలాంటి విచిత్రమైన పరిస్థితే 20 ఏళ్ల టెక్కీకి ఎదురైంది. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న తనకు ముందుగా రెండు ఉద్యోగ ఆఫర్లు వచ్చాయి. ఆ రెండూ ఎంఎన్‌సీ సంస్థలు కావడంతో వాటికి అంగీకారం తెలిపి సంతకాలు చేశాడు. ఉన్నట్టుండి మరో రెండు కంపెనీల ఆఫర్లు వచ్చాయి. ఈసారి ఆఫర్‌ చేసినవి మునుపటి కంపెనీల కంటే టాప్‌ సంస్థలు. దాంతో ఇప్పటికే సంతకం చేసిన కంపెనీలకు ‘నో’ చెప్పడం ఎలాగో తెలియక తన పరిస్థితిని వివరిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు. అదికాస్తా వైరల్‌గా మారింది.

ఈ టెక్కీ పోస్ట్ ఆన్‌లైన్‌లో చర్చకు దారితీసింది. తన పరిస్థితి గమనించిన నెటిజన్లు సలహాలు ఇస్తున్నారు.  చాలా మంది నెటిజన్లు ఆచరణాత్మకంగా ఆలోచించమని చెబుతున్నారు. ‘ఉద్యోగుల తొలగింపుల సమయంలో కంపెనీలు పెద్దగా పట్టించుకోవు. కాబట్టి మీరు కంపెనీ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించడం పెద్ద విషయం కాదు’ అని ఒకరు సూచించారు. మర్యాదపూర్వకంగా ఒక ఈమెయిల్ పంపాలని కొందరు సలహా ఇచ్చారు. చివరి నిమిషంలో కంపెనీలు ఆఫర్ లెటర్లు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉన్నందున ఆ యువకుడు చేరాలనుకుంటున్న సంస్థ గురించి కచ్చితంగా తెలిసే వరకు ఏ నిర్ణయం తీసుకోరాదని కొందరు తెలిపారు.

ఇదీ చదవండి: అమెరికాలోని విదేశీ విద్యార్థులకు ఊరట.. H-1B వీసా ఫీజు రద్దు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్‌ శ్రియ దీపావళి లుక్‌.. పండగ కళ ఉట్టిపడేలా! (ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్‌ లయ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

దీపికా ప‌దుకోన్‌ దివాలీ సర్‌ప్రైజ్‌.. మహారాణిలా బుజ్జి ‘డింపుల్‌ క్వీన్‌’ (ఫొటోలు)
photo 4

కార్తీకమాసం ప్రారంభం.. ఆలయాల్లో భక్తుల ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 5

వైట్‌హౌజ్‌ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌లో ట్రంప్‌.. వైరల్‌ అవుతున్న ఫొటోలు

Video

View all
YSRCP MPTC Kidnap At Adoni 1
Video_icon

MPTC కిడ్నాప్ అయినా పట్టించుకోని ఆదోని రూరల్ పోలీసులు
KTR And Harish Rao Meets KCR In Jubilee Hills By Election Campaign Strategy 2
Video_icon

ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కేసీఆర్‌తో కేటీఆర్, హరీష్ రావు భేటీ
Bandi Sanjay Demands to Release Fee Reimbursement and Aarogyasri Pending Bills 3
Video_icon

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పై ప్రభుత్వ వైఖరి సరికాదు: బండి సంజయ్
Kantara Chapter 1 Box Office Tsunami Collection 4
Video_icon

రూ. 1000 కోట్లు..! కాంతార 2 సునామీ
Janasena MLA Jaya Krishna Fires On Kutami 5
Video_icon

చాలా మందికి అన్నదాత సుఖీభవ రావడం లేదు: జయకృష్ణ
Advertisement
 