2026 అవెంజర్ వచ్చేసింది: ధర ఎంతో తెలుసా?

ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో.. దేశీయ విఫణిలో సరికొత్త అవెంజర్ స్ట్రీట్ 220ను లాంచ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ.1.30 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్). కంపెనీ తన స్ట్రీట్ 160 ఉత్పత్తిని నిలిపివేసిన తర్వాత.. ఈ 2026 మోడల్ విడుదల చేసింది.
2026 బజాజ్ అవెంజర్ స్ట్రీట్ 220 బైక్ ఎబోనీ బ్లాక్, కాక్టెయిల్ రెడ్ వైన్ అనే రెండు పెయింట్ స్కీమ్లలో లభిస్తుంది. ఎత్తైన హ్యాండిల్బార్, ముందుకు అమర్చిన ఫుట్పెగ్లతో, ఈ మోటార్సైకిల్ తన రిలాక్స్డ్ డిజైన్ను కొనసాగిస్తూ.. సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ పొజిషన్ను అందిస్తుంది. ఇది రౌండ్ హెడ్ల్యాంప్ను.. దానిపై ఫ్యూయల్ గేజ్తో కూడిన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ప్రత్యేకమైన డిజైన్ను కూడా కలిగి ఉంది.
అవెంజర్ 220 స్ట్రీట్లో 220 సీసీ ఎయిర్-ఆయిల్ కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 8,500 ఆర్పీఎం వద్ద 19 హార్స్ పవర్, 7,000 ఆర్పీఎం వద్ద 17 న్యూటన్ మీటర్ టార్క్ అందిస్తుంది. ఈ బైక్ 5 స్పీడ్ గేర్బాక్స్ ద్వారా వెనుక చక్రానికి పవర్ డెలివరీ చేస్తుంది.
ఈ మోటార్సైకిల్కు ముందువైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుకవైపు ప్రీలోడ్ సర్దుబాటుతో కూడిన రెండు షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ విధులను ముందువైపు 280 మిమీ డిస్క్ బ్రేక్, వెనుకవైపు 130 మిమీ డ్రమ్ బ్రేక్ నిర్వహిస్తాయి. భద్రతను పెంచడానికి, ఈ మోటార్సైకిల్లో సింగిల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ (ABS) అమర్చారు.