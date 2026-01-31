 ఈ రాశి వారికి సన్నిహితుల నుంచి ఆహ్వానాలు.. ఆస్తిలాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 31-01-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి సన్నిహితుల నుంచి ఆహ్వానాలు.. ఆస్తిలాభం

Jan 31 2026 4:38 AM | Updated on Jan 31 2026 4:43 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 31-01-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు మాఘ మాసం, తిథి: శు.త్రయోదశి ఉ.7.48 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి తె.5.47 వరకు (తెల్లవారితే ఆదివారం), నక్షత్రం: పునర్వసు రా.1.42 వరకు తదుపరి పుష్యమి, వర్జ్యం: ప.2.21 నుండి 3.52 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.38 నుండి 8.08 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.11.30 నుండి 1.02 వరకు.

సూర్యోదయం :    6.38
సూర్యాస్తమయం     :  5.50
రాహుకాలం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు
యమగండం :  ప.1.30 నుండి 3.00 వరకు

మేషం: కుటుంబంలో ప్రోత్సాహం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలు తీరతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు హోదాలు దక్కుతాయి.

వృషభం: ముఖ్యమైన పనులు ముందుకు సాగవు. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. రుణయత్నాలు. అత్యంత ఆప్తులతో కలహాలు. అనారోగ్యం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు.

మిథునం: పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆశ్చర్యకరమైన సమాచారం అందుతుంది. కార్యజయం. ఆస్తి ఒప్పందాలు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహం.

కర్కాటకం: అనుకున్న పనులలో జాప్యం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా చిక్కులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు.

సింహం:  దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపార వృద్ధి. ఉద్యోగులకు సంతోషకరమైన సమాచారం.

కన్య: బంధువులతో వివాదాలు తీరతాయి. ఆప్తులు, శ్రేయోభిలాషుల నుంచి ఆహ్వానాలు. ఆస్తిలాభం. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది.  పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ముందడుగు వేస్తారు.

తుల: ఆర్థిక ఇబ్బందులు. రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఆరోగ్యభంగం. ఆలయ దర్శనాలు. పనులు ముందుకు సాగవు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు పనిఒత్తిడులు.

వృశ్చికం: రుణయత్నాలు సాగిస్తారు. ప్రయాణాలు వాయిదా. శ్రమ తప్పదు. పనుల్లో అవాంతరాలు. బాధ్యతలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి కాగలరు. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మార్పులు తథ్యం.

ధనుస్సు: పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధనలాభం. బాకీలు వసూలవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి.

మకరం: శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. పాతమిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. కాంట్రాక్టులు దక్కించుకుంటారు. వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు అనుకూల పరిస్థితులు..

కుంభం: కుటుంబంలో చికాకులు. దూరప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. బంధువులతో అకారణంగా తగాదాలు. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం.

మీనం:  చేపట్టిన పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు. రాబడికి మించి ఖర్చులు. దూరప్రయాణాలు. అనారోగ్య సూచనలు. ఇంటాబయటా సమస్యలు.  ఆలయ దర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో చికాకులు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నారింజలా మెరిసిపోతున్న శోభాశెట్టి (ఫొటోలు)
photo 2

అనస్వర రాజన్ మూవీ విత్ లవ్ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

భగవంతుడు మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

అరుణాచలంలో సందీప్ మాస్టర్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భారత మాజీ క్రికెటర్‌ శ్రీకాంత్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Icon Star Allu Arjun Special Story 1
Video_icon

Allu Arjun : ఇది సార్.. నా బ్రాండ్
Sajjala Ramakrishna Reddy Slams Chandrababu Over Fake Flexis 2
Video_icon

టీడీపీ నేతలు ఫ్లెక్సీలపై సజ్జల రియాక్షన్...
BRS MLA Kaushik Reddy tells Sorry To Telangana Police 3
Video_icon

పోలీసులను క్షమాపణ కోరిన కౌశిక్ రెడ్డి
BRS Slams Congress Over New Singareni Coal Mine Tenders 4
Video_icon

బావమరిది కోసం ఈ కుంభకోణం..! మౌనవ్రతంలో కాంగ్రెస్ మంత్రులు
Nampally Fire Accident Victim SENSATIONAL Audio Call Leak 5
Video_icon

Nampally : నన్ను కాపాడండి ప్లీజ్..!
Advertisement
 