సాక్షి, ఢిల్లీ: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ను వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మంగళవారం కలిశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి సంబంధించిన పలు అంశాలపై కేంద్రమంత్రితో చర్చించారు.



Today, I met the Hon’ble Finance Minister Madam Nirmala Sitaraman Ji in New Delhi and discussed issues pertaining to the state of Andhra Pradesh. pic.twitter.com/0Lg4EZbAUh

