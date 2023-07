సాక్షి, ఢిల్లీ: వైఎస్సార్‌ జిల్లాకు నీతి ఆయోగ్‌ ప్రశంసలు దక్కాయి. ప్రతీ ఏటా విడుదల చేసే ర్యాంకింగ్స్‌లో.. ఆకాంక్షాత్మక జిల్లాల AspirationalDistricts మెరుగైన ఫలితాలు సాధించిన జాబితా టాప్‌-5లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది వైఎస్సార్‌. తద్వారా అభినందనలు అందుకుంటోంది.



అభివృద్ధి చెందుతున్న జిల్లాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశానికి పట్టుకొమ్మలంటూ నీతి ఆయోగ్‌ మొదటి నుంచి ప్రకటించుకుంటూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ జాబితాలో వైఎస్సార్‌ జిల్లా మూడో స్థానం నిలవడం విశేషం.

Prospering Districts, Prospering Country! 🇮🇳

Here are the top 5⃣ most improved #AspirationalDistricts as per #NITIAayog's Delta Ranking for May 2023.

Congratulations to our #ChampionsOfChange!👏 pic.twitter.com/QZJLzR44P6

