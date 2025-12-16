 జోజినగర్‌లో ఇళ్ల కూల్చివేత బాధితులకు నేడు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ | YS Jagan to Visit Vijayawada House Demolition Victims on Dec 16th | Sakshi
జోజినగర్‌లో ఇళ్ల కూల్చివేత బాధితులకు నేడు వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ

Dec 16 2025 3:15 AM | Updated on Dec 16 2025 3:15 AM

YS Jagan to Visit Vijayawada House Demolition Victims on Dec 16th

సాక్షి, అమరావతి/భవానీపురం(విజయవాడపశ్చిమ): వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి మంగళవారం విజయవాడలో పర్యటించనున్నారు. విజయవాడ జోజినగర్‌­లో ఇళ్ల కూల్చివేత బాధితులను ఆయన పరామర్శించనున్నారు. వైఎస్‌ జగన్‌ మంగళవారం మ­ధ్యా­హ్నం ఒంటి గంట సమయంలో జోజినగర్‌కు వస్తారు. అక్కడ కూల్చివేసిన ఇళ్లను పరిశీలించి బాధితులతో మాట్లాడతారు. ఇళ్ల కూల్చివేత బాధి­తులు ఇప్పటికే వైఎస్‌ జగన్‌ను తాడేపల్లిలోని క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో కలిసి తమ ఆవేదనను తెలియజేశారు.

తమ పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతోందని, కేవలం మూడు గంటలు గడువు ఇవ్వాలని కోరినా పట్టించుకోకుండా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా ఇళ్ల­­ను ఎలా కూల్చివేసిందో వివరించారు. ఆ సమయంలో కూల్చివేసిన ఇళ్ల­ను తాను స్వయంగా వ­చ్చి పరిశీలిస్తానని బాధితులకు వైఎస్‌ జగన్‌ హామీ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్‌ జగన్‌ నేరు­గా ఘటనాస్థలానికి వెళ్లి ప్రత్యక్షంగా బాధితులను కలవనున్నారు.

అనంతరం ఆయన తాడేపల్లిలోని నివా­సానికి చేరుకుంటారు. వైఎస్‌ జగన్‌ పర్య­టన నేపథ్యంలో జోజినగర్‌ వద్ద సోమవారం ఎమ్మెల్సీ, వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తలశిల రఘురాం, నేతలు వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు, దేవినేని అవినాష్, ఎమ్మెల్సీ రుహుల్లా, నగర మేయర్‌ రాయన 
భాగ్యలక్ష్మి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు.
 

