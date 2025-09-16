 విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై దుశ్శాసన పర్వం | Vijayawada Hijras Issue | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై దుశ్శాసన పర్వం

Sep 16 2025 9:30 AM | Updated on Sep 16 2025 9:34 AM

Vijayawada Hijras Issue

 హిజ్రాలు దాడి చేయడంతో మనస్తాపంతో మహిళ ఆత్మహత్య 

ఆమె మృతికి కారణమైన వారిని ఇక్కడికి తీసుకు రావాలని డిమాండ్‌ 

విజయవాడ గిరిపురంలో రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన  

లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): మహిళ మృతదేహంతో భారీ సంఖ్యలో దళితులు రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా చేశారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటలకు కూడా ఆ నిరసన కొనసాగుతూనే ఉంది. మహిళ మృతికి కారణమైన వారిని ఇక్కడికి తీసుకురావాలని, వారితో క్షమాపణలు చెప్పించడంతో పాటు వారిని నగర బహిష్కరణ చేయాలనే డిమాండ్‌తో నిరసన కొనసాగుతోంది. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వచ్చి నచ్చజెప్పినా ఆందోళన కారులు పట్టు వీడటం లేదు.  

అసలేం జరిగిందంటే.. 
గిరిపురానికి చెందిన గోపీచంద్, మంజుల కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఇటీవల వారిద్దరూ ఒకచోట మాట్లాడుకుంటుండగా, అమ్మాయికి సమీప బంధువు అయిన దానియేలు(హిజ్రా) వారిని చూశాడు. అనంతరం యువకుడు గోపిని పిలిచి దానియేలు మందలించే ప్రయత్నం చేయగా, అతడు తిరగబడి కొట్టాడు. దానిని మనస్సులో పెట్టుకున్న దానియేలు ఈ నెల 11న మరో నలుగురు హిజ్రాలను తీసుకుని గోపిచంద్‌ ఇంటికి వెళ్లి గొడవ చేశాడు. దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు గోపిచంద్‌తో పాటు, తండ్రి కుమార్‌బాబు, తల్లి కుమారి రోడ్డు మీదకు వచ్చారు. ఆ సమయంలో మరింత మంది హిజ్రాలు అక్కడకు చేరుకుని తల్లి కుమారి బట్టలు  చించేసి దాడి చేశారు.  

మనస్తాపంతో ఆత్మహత్య.. 
హిజ్రాలు తన బట్టలు చించేసి రోడ్డుపై కొట్టడంతో కుమారి తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. ఇంట్లోకి వెళ్లి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించి ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స  పొందుతూ ఈ నెల 13న మృతి చెందింది. ఆమె మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించి సోమవారం కుటుంబ సభ్యులకు  అప్పగించారు. 

క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆందోళన.. 
మహిళపై దాడి చేసి, మృతికి కారణమైన హిజ్రాలను తీసుకొచ్చి, ఆమె కాళ్లు పట్టుకుని క్షమాపణలు కోరాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ గిరిపురానికి చెందిన దాదాపు వెయ్యి మంది రోడ్డుపై బైఠాయించారు. డీసీపీ కె.జి.వి.సరిత, ఏసీపీ దామోదర్‌తో పాటు, సీపీ ప్రకాష్‌ వారి వద్దకు వెళ్లి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. హిజ్రాలు స్టేషన్‌లో ఉన్నారని, అక్కడకు రావాలని చెప్పినా వినడం లేదు. అంతేకాకుండా వారిని నగర బహిష్కరణ చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. కాగా మహిళ మృతదేహంతో రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేస్తున్న వారి వద్దకు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్‌ సీపీ విజయవాడ సెంట్రల్‌ నియోజకవ్గ ఇన్‌చార్జి మల్లాది విష్ణు, స్థానిక కార్పొరేటర్‌ కుక్కల అనిత వచ్చి సమస్య తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సూర్య‌ బ‌ర్త్‌డే గిఫ్ట్ అదిరిపోయిందిగా.. దేవిషాతో క‌లిసి సెల‌బ్రేష‌న్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

'సన్నీ సంస్కారి కి తులసి కుమారి' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రమాదకరంగా మూసాపేట్‌ మైసమ్మ చెరువు (ఫొటోలు)
photo 4

గోల్డ్‌ మెడల్స్‌ వచ్చిన వేళ ‘మహా’నందం (ఫొటోలు)

photo 5

రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Shocking Truths about Medical College 1
Video_icon

కట్టింది జగనే..! నిజం ఒప్పుకున్న ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి
Hero Teja Sajja Pan India Projects 2
Video_icon

తేజ సజ్జ దెబ్బకు ఇండస్ట్రీ షేక్
2 Years For YS Jagans Historical 5 Govt Medical Colleges Inauguration 3
Video_icon

Magazine Story: 5 మెడికల్ కాలేజీలు.. 2,250 మంది డాక్టర్లు.. జగన్ మగాడ్రా బుజ్జి
Big Shock To Chandrababu Govt Nalco-Midhani Company Exits 4
Video_icon

బాబు సర్కార్ కు బిగ్ షాక్.. ఏపీ నుంచి భారీ ప్రాజెక్ట్ ప్యాకప్
India And America Trade Talks Today 5
Video_icon

నేడు భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య చర్చలు
Advertisement
 