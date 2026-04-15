 ‘ఉపాధి’ పనుల నిలిపివేత | Suspension of Employment Guarantee Works: Andhra Pradesh | Sakshi
‘ఉపాధి’ పనుల నిలిపివేత

Apr 15 2026 6:14 AM | Updated on Apr 15 2026 6:14 AM

Suspension of Employment Guarantee Works: Andhra Pradesh

పనులు ఆపేయడంతో నిరుత్సాహంగా ఉపాధి కూలీలు

టీడీపీ నేత ఆదేశాలు అమలు చేసిన సిబ్బంది  

వైఎస్సార్‌ జిల్లా చక్రాయపేట మండలంలో దురాగతం

సాక్షి టాస్క్ ఫోర్స్‌: వైఎస్సార్‌ జిల్లా చక్రాయపేట మండలం శివారు ప్రాంతమైన కల్లూరుపల్లె గ్రామం దిద్దుకుంట వాండ్లపల్లెలో టీడీపీ నేత ఆదేశాలతో ఉపాధి హామీ పనులు నిలిపివేయడంతో గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దిద్దుకుంట వాండ్లపల్లెలో సుమారు 50 కుటుంబాల వారు ఎప్పటిలాగే మంగళవారం ఉదయం ఉపాధి పనులకు వెళ్లారు. ఆ సమయానికి అక్కడికి చేరుకున్న టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ ‘మీకు పనులు లేవు... ఇళ్లకు వెళ్లిపోండని’ ఆదేశించారు.

ఇదేమని అడిగితే  ‘పనులు పెట్టొద్దన్నారు... అందుకే మీకు పనులు పెట్టేది లేదు’ అని తేల్చి చెప్పాడు. దీంతో గ్రామస్తులంతా ఏకమై వాదనకు దిగి... నిన్న పనులు ప్రారంభించి ఈ రోజు లేవంటే ఎలా అని నిలదీయడంతో... టీడీపీ నేత ఆదేశాలతోనే పనులు నిలిపేశామని టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ బదులిచ్చాడు. దీంతో కోపోద్రిక్తులైన గ్రామస్తులు తమకు పనులు కల్పించకపోతే ఎంత దూరమైనా వెళ్తామని... ఎవ్వరినీ వదలమని తేల్చిచెప్పారు. అధికారులు స్పందించి వెంటనే ఉపాధి పనులు కల్పించాలని వారు డిమాండ్‌ చేశారు.  

వైఎస్సార్‌సీపీ అభిమానులు కావడంతో... 
దిద్దుకుంట వాండ్లపల్లెలో నాలుగైదు ఇళ్లు మినహా మిగిలిన వారంతా వైఎస్సార్‌సీపీ అభిమానులు కావడంతో పచ్చ నేతకు కంటగింపుగా మారింది. ఎలాగైనా అక్కసు తీర్చుకోవాలని అనుకున్నదే తడవుగా అధికార బలాన్ని ప్రదర్శించి... ఆ ఊర్లో ఉపాధి పనులు నిలిపేయాలని అధికారులకు హుకుం జారీ చేశాడు. పచ్చ చొక్కాలు తొడుక్కున్న అధికారులు వెంటనే సదరు టీడీపీ నేత ఆదేశాలను అమలు చేశారు. అయితే ఊరి జనమంతా ఏకమై ఉపాధి సిబ్బందిపై ఎదురుతిరగడంతోపాటు... ‘ఈ ఊర్లోనే ఉపాధి పనులు ఎందుకు పెట్టరు’ అని నిలదీయడంతో సిబ్బంది కంగుతిన్నారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి మరి.

Photos

View all
photo 1

'తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

సూపర్ స్టార్ బాటలో మహేశ్ బాబు.. ఫ్యామిలీతో ఫారిన్‌ ట్రిప్స్ (ఫోటోలు)
photo 3

తమిళ న్యూఇయర్ స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

రుక్మిణి వసంత్ రాజస్థాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

#SRHvsRR మ్యాచ్‌.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో అందమైన భామల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Invitation To YS Jagan For Srimannarayana Mahayagnam 1
Video_icon

శ్రీమన్నారాయణ మహాయజ్ఞానికి జగన్ కు ఆహ్వానం..
America Missile Strikes On Tehran Iran 2
Video_icon

అగ్నిగుండంలా ఇరాన్.. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులపై బాంబుల వర్షం
Big Question Debate On Chandrababu Naidu Conspiracy 3
Video_icon

చంద్రబాబు దేశముదురు.. NTR నుండి KCR వరకు అంతా చెప్పింది ఒక్కటే..
Nitish Kumar Resigns as Bihar CM 4
Video_icon

సీఎం పదవికి నితీశ్ కుమార్ రాజీనామా
Margani Bharat Satires On Chandrababu,Lokesh Over AP Capital 5
Video_icon

ప్రపంచంలోనే వర్షం వస్తే నీళ్లు ఎత్తిపోసే ఏకైక రాజధాని అమరావతి
