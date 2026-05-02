 'రాజధాని అమరావతి ఓ భ్రమ' | Professor Ramachandraiahs Critical Insights on Amaravati | Sakshi
‘రాజధాని అమరావతి ఓ భ్రమ’

May 2 2026 3:32 PM | Updated on May 2 2026 3:33 PM

Professor Ramachandraiahs Critical Insights on Amaravati

అనంతపురం: రాజధాని అమరావతి  ఓ భ్రమ అని ప్రొఫెసర్‌, ఆర్థిక విశ్లేషకులు సి.రామచంద్రయ్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేయడం కోసమే అమరావతి పేరుతో  రాజధాని ఎపిసోడ్‌ను తీసుకొచ్చారన్నారు. అనంతపురంలో జరిగిన ఓ సదస్సులో  ప్రొఫెసర్‌, ఆర్థిక విశ్లేషకులు సి. రామచంద్రయ్య ప్రసంగిస్తూ.. రాజధాని అమరావతి అనేది భ్రమ తప్పితే ఏమీ లేదన్నారు. 

‘తాత్కాలిక నిర్మాణాల పేరిట వందల కోట్లు వృథా చేశారు. 2014-19 మధ్య 33 వేల ఎకరాలతోనే సింగపూర్‌ తరహా రాజధాని చేస్తానన్నారు. ఇప్పుడు 33 ఎకరాలు ఉంటే మున్సిపాలిటీ అంటున్నారు. మరో 50 వేల ఎకరాలు కావాలంటూ రైతులకు ద్రోహం చేస్తున్నారు. అమరావతి నిర్ణయాలు రాష్ట్రంపై తీవ్రమైన ఆర్థిక ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది’ అని హెచ్చరించారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 