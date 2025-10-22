 వివాహిత అదృశ్యం | married woman missing in ysr district | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వివాహిత అదృశ్యం

Oct 22 2025 12:57 PM | Updated on Oct 22 2025 12:57 PM

married woman missing in ysr district

వైఎస్‌ఆర్ కడప జిల్లా: పట్టణంలోని కొత్తకొట్టాలు ప్రాంతానికి చెందిన కేతనగరి వెన్నెల అనే వివాహిత రెండు రోజులుగా కనిపించడం లేదని తమకు ఫిర్యాదు అందినట్లు అర్బన్‌ సీఐ కె.రమణారెడ్డి తెలిపారు. సోమవారం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన తన తల్లి ఇంటికి రాలేదని, చుట్టుపక్కల వెతికినా కనిపించలేదని ఆమె ఆచూకీ తెలపాలని కోరుతూ వెన్నెల కుమారుడు వెంకటరమణ మంగళవారం ఫిర్యాదు చేసిట్లు సీఐ వివరించారు. అదృశ్యమైన మహిళ ఆచూకీ తెలిసిన వారు  9121100618  (మైదుకూరు సీఐ), 9121100619 (ఎస్‌ఐ) నంబర్లకు తెలియజేయాలని కోరారు. కాగా తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతూ ఓ మహిళ స్వయంగా తీసిన ఓ వీడియో మంగళవారం రాత్రి సోషల్‌ మీడియాలో కనిపించింది. దీనిపై వివాహిత తీసిన వీడియో లొకేషన్‌ కోసం గాలిస్తున్నామని, వీడియోలో ఉన్న వివాహిత, అదృశ్యమైన వెన్నెల అనే వివాహిత ఒకరేనా కాదా అన్నది తేలాల్సి ఉందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

విద్యార్థి..
కొండాపురం: మండల పరిధిలోని దత్తాపురం గ్రామానికి చెందిన జి. రామ్‌చరణ్‌ కనిపించడం లేదని  తాళ్లప్రొద్దుటూరు ఎస్‌ఐ ఆర్,శివనాగిరెడ్డి తెలిపారు. ఎస్‌ఐ వివరాల మేరకు దత్తాపురం గ్రామానికి చెందిన జి.జ్యోతి, చిన్నపెద్దులయ్య దంపతుల పెద్ద కొడుకు రామ్‌చరణ్‌ తాడిపత్రిలోని ఓ ప్రైవేట్‌ కాలేజ్‌లో ఇంటర్‌ చదువుతున్నాడు. చదువుకోమని మందలించడంతో ఇంటిలో నుంచి సోమవారం మధ్యాహ్నం తాడిపత్రికి బస్సులో వెళ్లిపోయాడు. తిరిగి రాకపోవడంతో తల్లి జ్యోతి ఫిర్యాదు మేరకు మిస్సింగ్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్‌ఐ తెలిపారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్‌ లయ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

దీపికా ప‌దుకోన్‌ దివాలీ సర్‌ప్రైజ్‌.. మహారాణిలా బుజ్జి ‘డింపుల్‌ క్వీన్‌’ (ఫొటోలు)
photo 3

కార్తీకమాసం ప్రారంభం.. ఆలయాల్లో భక్తుల ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 4

వైట్‌హౌజ్‌ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌లో ట్రంప్‌.. వైరల్‌ అవుతున్న ఫొటోలు
photo 5

చిరంజీవి ఇంట్లో నయనతార ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్..ఫొటోలు వైరల్

Video

View all
YSRCP MPTC Kidnap At Adoni 1
Video_icon

MPTC కిడ్నాప్ అయినా పట్టించుకోని ఆదోని రూరల్ పోలీసులు
KTR And Harish Rao Meets KCR In Jubilee Hills By Election Campaign Strategy 2
Video_icon

ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కేసీఆర్‌తో కేటీఆర్, హరీష్ రావు భేటీ
Bandi Sanjay Demands to Release Fee Reimbursement and Aarogyasri Pending Bills 3
Video_icon

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పై ప్రభుత్వ వైఖరి సరికాదు: బండి సంజయ్
Kantara Chapter 1 Box Office Tsunami Collection 4
Video_icon

రూ. 1000 కోట్లు..! కాంతార 2 సునామీ
Janasena MLA Jaya Krishna Fires On Kutami 5
Video_icon

చాలా మందికి అన్నదాత సుఖీభవ రావడం లేదు: జయకృష్ణ
Advertisement
 