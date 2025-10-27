 కాంట్రాక్ట్‌ లెక్చరర్లను క్రమబద్ధీకరించాలి | Lecturers protest with black badges: Andhra Pradesh | Sakshi
కాంట్రాక్ట్‌ లెక్చరర్లను క్రమబద్ధీకరించాలి

Oct 27 2025 5:21 AM | Updated on Oct 27 2025 5:21 AM

Lecturers protest with black badges: Andhra Pradesh

అంబేడ్కర్‌ విగ్రహం వద్ద నిరసన తెలుపుతున్న ఎమ్మెల్సీ గోపీమూర్తి, మాజీ ఎమ్మెల్సీలు, కాంట్రాక్టు లెక్చరర్లు

నల్ల బ్యాడ్జీలతో లెక్చరర్ల నిరసన 

సాక్షి, అమరావతి: కూటమి ప్రభు­త్వ­ం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాదిన్నర అవు­తున్నా ఇప్పటి వరకు క్రమబద్ధీకర­ణను పట్టించుకోకపోవడం దు­ర్మా­ర్గ­మ­ని కాంట్రాక్ట్‌ లెక్చరర్లు మండిపడ్డా­రు. ఎ­న్ని­కల ప్రచారంలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశా­రు. రెగ్యులరైజేషన్‌ కోసం చట్టం చేసి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆదివారం విజయవాడలో రాష్ట్ర సదస్సు నిర్వహించా­రు.

2024, 2025 మే నెల వేతనాలు వెంటనే విడుదల చే­యా­లన్నారు. సమావేశం అనంతరం బందరు రోడ్డులోని డాక్టర్‌ అంబేడ్కర్‌ స్మృతివనం వరకు ర్యాలీగా వెళ్లి నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన తెలిపారు. జీవో 114ను అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ బొర్రా గోపీమూర్తి, మాజీ ఎమ్మెల్సీలు కేఎస్‌ లక్ష్మణరావు, డాక్టర్‌ గేయానంద్, ఉన్నత విద్యా పరిరక్షణ సమితి చైర్మన్‌ రాజగోపాల్, యూటీఎఫ్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నక్కా వెంకటేశ్వర్లు, ప్రభుత్వ జూనియర్, డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్‌ కాంట్రాక్ట్‌ లెక్చరర్లు పాల్గొన్నారు.

