 అంబకపల్లెలో కృష్ణమ్మకు వైఎస్‌ జగన్‌ జల హారతి (ఫొటోలు) | YSRCP Chief YS Jagan Ambakapalli Gangammakunta Lake Jala Harathi Photos Gallery Goes Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

YS Jagan Ambakapalle Photos: అంబకపల్లెలో కృష్ణమ్మకు వైఎస్‌ జగన్‌ జల హారతి (ఫొటోలు)

Sep 3 2025 7:12 AM | Updated on Sep 3 2025 8:27 AM

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos1
1/16

అంబకపల్లెకు కృష్ణా జలాలు వచ్చి చేరాయి. ఈ సందర్భంగా కృష్ణమ్మకు వైఎస్‌ జగన్‌ జల హారతి ఇచ్చారు.

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos2
2/16

పాడా నిధుల ద్వారా అంబకపల్లె గంగమ్మ కుంటకు రూ.1.4 కోట్లతో 14 ఎకరాల భూసేకరణ చేపట్టి కొత్త చెరువును నిర్మించారు.

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos3
3/16

ఎంపీ వైఎస్‌ అవినాష్‌రెడ్డి ఎంపీ నిధులతో రూ.2.50 కోట్లు వెచ్చించి హిరోజ్‌పురం గ్రామం వద్ద భారీ సంప్‌ను ఏర్పాటు చేసి 4.5 కి.మీ మేర అంబకపల్లె చెరువుకు పైపులైన్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos4
4/16

ఫలితంగా అంబకపల్లె చెరువుకు కృష్ణా నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో ఈ ప్రాంత వాసులంతా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos5
5/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos6
6/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos7
7/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos8
8/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos9
9/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos10
10/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos11
11/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos12
12/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos13
13/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos14
14/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos15
15/16

ys jagan jala Harathi Ambakapalli lake Photos16
16/16

# Tag
YS Jagan Mohan Reddy jala harathi lake Pulivendula Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'హ్యూమన్ స్కిల్స్' లేవన్న నాగచైతన్య.. వంటమాస్టర్‌లా శోభిత (ఫోటోలు)
photo 2

సౌత్‌ ఇండియాలో యాపిల్‌ మొదటి స్టోర్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

అంబకపల్లెలో కృష్ణమ్మకు వైఎస్‌ జగన్‌ జల హారతి (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటించిన ఒకప్పటి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్‌.. రేసులో ఆరుగురు.. ఛాన్స్‌ ఎవరికి..? (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Ambati Rambabu Strong Counter To Chandrababu Comments 1
Video_icon

సీఎం అయ్యి వైఎస్ జగన్ అసెంబ్లీకి వస్తాడు.. బాబుకు అంబటి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
MLC Kavitha Sensational Comments On BRS Party Leaders 2
Video_icon

సస్పెండైన కవిత నిజంగానే కొత్త పార్టీ పెడతారా?
Jagans Efforts Bring Techno Dome And Texana To Kopparthy 3
Video_icon

జగన్ కృషి.. కొప్పర్తిలో టెక్నోడోమ్, టెక్సానా సంస్థల కార్యకలాపాలు ప్రారంభం
Kamireddy Nani Sensational Comments On TDP Leaders Attack 4
Video_icon

చింతమనేని నిన్ను చంపమన్నాడని.. వికెట్స్,బ్యాట్స్ పట్టుకొని..
Magazine Story On YS Jagan Mass Counter To Chandrababu 5
Video_icon

బాబు డైవర్షన్ డ్రామా.. జగన్ ప్రజల్లోకి వెళ్తే నా పరిస్థితి అంతే
Advertisement