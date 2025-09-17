 తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు) | Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos | Sakshi
తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Sep 17 2025 7:35 PM | Updated on Sep 17 2025 7:35 PM

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos1
1/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos2
2/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos3
3/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos4
4/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos5
5/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos6
6/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos7
7/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos8
8/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos9
9/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos10
10/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos11
11/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos12
12/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos13
13/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos14
14/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos15
15/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos16
16/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos17
17/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos18
18/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos19
19/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos20
20/21

Telangana Liberation Day Celebrated at Parade Grounds Photos21
21/21

# Tag
Telangana Liberation Day celebrated Parade Grounds Photos
