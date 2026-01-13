 చంద్రబాబుకు మాత్రమే తెలిసిన స్కిల్‌ ఇది (ఫొటో స్టోరీ) | Chandrababu unique skill lies misusing power Photos | Sakshi
చంద్రబాబుకు మాత్రమే తెలిసిన స్కిల్‌ ఇది (ఫొటో స్టోరీ)

Jan 13 2026 2:04 PM | Updated on Jan 13 2026 2:04 PM

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos1
1/19

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos2
2/19

ఏపీలో యధేచ్చగా కొనసాగుతున్న నారా చంద్రబాబు నాయుడి అధికార దుర్వినియోగం

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos3
3/19

సీఎం హోదాలో స్కిల్ స్కాం కేస్ క్లోజ్ చేయించుకున్న చంద్రబాబు

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos4
4/19

గతంలో స్కిల్‌ కేసులో నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు జరిపిన ఏపీ సీఐడీ

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos5
5/19

ఆనాడు.. మాజీ సీఎం చంద్రబాబుతో సహా 37 మందిపై కేసు

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos6
6/19

2014-19 కాలంలో స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ పేరిట రూ.371 కోట్ల కుంభకోణం

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos7
7/19

షెల్‌ కంపెనీల పేరిట ప్రభుత్వ ఖజానాలోని నిధులను మళ్లించిన వైనం.. చంద్రబాబు హయాంలోనే మొదలైన దర్యాప్తు

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos8
8/19

ఒకప్పుడు ఆధారాలున్నాయని.. తీవ్ర నేరం అని చెప్పిన ఏపీ సీఐడీ

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos9
9/19

నాడు.. దర్యాప్తు చేసి నిందితుల ఆస్తులను సైతం ఎటాచ్‌ చేసిన జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఈడీ

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos10
10/19

ఈ కేసులో 2023 సెప్టెంబర్‌ 9న చంద్రబాబు అరెస్ట్‌.. దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చ

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos11
11/19

బెయిల్‌ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు.. కేసు కీలక దర్యాప్తులో ఉండడంతో నిరాకరించిన కోర్టు

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos12
12/19

రిమాండ్‌ పొడిగింపులతో రాజమండ్రి సెంట్రల్‌ జైలు స్నేహా బ్లాక్‌లో ఖైదీగా గడిపిన చంద్రబాబు

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos13
13/19

ఆ సమయంలోనే కస్టడీ విచారణ జరిపి కీలక విషయాలు రాబట్టిన సీఐడీ

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos14
14/19

కోర్టు ఉత్తర్వులతో ఇంటి భోజనం తెప్పించుకున్న చంద్రబాబు

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos15
15/19

అనారోగ్య కారణాలు చూపించి 53 రోజుల తర్వాత బెయిల్‌ మీద బయటకు వచ్చిన చంద్రబాబు

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos16
16/19

చంద్రబాబు సీఎం కాగానే.. ఎలాంటి ఆధారాల్లేవని కేసు క్లోజ్‌కు కోర్టును ఆశ్రయించిన వైనం

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos17
17/19

అభ్యంతరాలనూ పట్టించుకోని ఏసీబీ కోర్టు.. మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్‌గా క్లోజ్‌

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos18
18/19

తనపై కేసులను వరుసగా కొట్టేయించుకుంటున్న చంద్రబాబు వైఖరిపై న్యాయ నిపుణుల విస్మయం

Chandrababu unique skill lies misusing power Photos19
19/19

అధికార దుర్వినియోగం పరాకాష్టకు చేరిందని.. ఇలాంటి స్కిల్‌ చంద్రబాబుకి మాత్రమే పరిమితమైందని మండిపడుతున్న వైఎస్సార్‌సీపీ

# Tag
Chandrababu Naidu unique Skill Lies Photos
