 ‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad | Sakshi
‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Sep 1 2025 9:12 AM | Updated on Sep 1 2025 9:19 AM

Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad
కోలీవుడ్‌ హీరో శివ కార్తికేయన్‌ నటిస్తున్న చిత్రం 'మదరాసి'(Madharaasi )

Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad2
మురుగదాస్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా రుక్మిణీ వసంత్‌ నటిస్తుంది.(Rukmini Vasanth)

Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad3
శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబరు 5న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad4
హై యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతోన్న చిత్రం సరికొత్త ఎగ్జయిటింగ్‌ యాక్షన్‌ ప్యాక్డ్‌ కథను చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad5
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని ట్రైడెంట్ హోటల్‌లో ఘనంగా గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad6
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad7
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad8
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad9
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad10
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad11
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad12
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad13
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad14
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad15
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad16
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad17
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad18
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad19
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad20
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad21
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad22
Madharasi Movie Pre Release Event at Hyderabad23
