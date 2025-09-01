‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

1/23
కోలీవుడ్ హీరో శివ కార్తికేయన్ నటిస్తున్న చిత్రం 'మదరాసి'(Madharaasi )
2/23
మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా రుక్మిణీ వసంత్ నటిస్తుంది.(Rukmini Vasanth)
3/23
శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబరు 5న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
4/23
హై యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతోన్న చిత్రం సరికొత్త ఎగ్జయిటింగ్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ కథను చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
5/23
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని ట్రైడెంట్ హోటల్లో ఘనంగా గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
13/23
14/23
15/23
16/23
17/23
18/23
19/23
20/23
21/23
22/23
23/23