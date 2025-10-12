 సీరియల్‌ నటితో రెండో పెళ్లి.. తండ్రి కాబోతున్న నటుడు (ఫోటోలు) | Actor to become father in second marriage with serial actress (photos) | Sakshi
47 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి కాబోతున్న నటుడు (ఫోటోలు)

Oct 12 2025 6:52 PM

Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)1
Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)2
సినీ నటుడు సాయికిరణ్‌ ఈ మధ్య ఓ శుభవార్త చెప్పాడు. 47 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి కాబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు.

Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)3
గతేడాది డిసెంబర్‌లో సహనటి స్రవంతిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు స్రవంతి తల్లి కాబోతోంది.

Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)4
ఈ మేరకు భార్య బేబీ బంప్‌ ఫోటోను షేర్‌ చేస్తూ తమ ఇంట్లోకి కొత్త మెంబర్‌ రాబోతోందని జంట ప్రకటించింది. సాయికిరణ్‌, స్రవంతి.. కోయిలమ్మ సీరియల్‌లో కలిసి నటించారు.

Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)5
నువ్వే కావాలి, ప్రేమించు వంటి పలు సినిమాల్లో నటించిన సాయికిరణ్‌ సినిమాల్లోనే కాకుండా సీరియల్స్‌లోనూ యాక్ట్‌ చేశాడు.

Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)6
కోయిలమ్మ, గుప్పెడంత మనసు, భానుమతి.. వంటి పలు సీరియల్స్‌తో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాడు.

Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)7
కాగా సాయికిరణ్‌ గతంలో వైష్ణవిని పెళ్లిచేసుకోగా వీరికి ఓ పాప ఉంది. విభేదాలు రావడంతో వీరు విడిపోయారు.

Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)8
Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)9
Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)10
Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)11
Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)12
Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)13
Actor to become father in second marriage with serial actress (photos)14
sai kiran baby bump celebrations .. Photos Movie News
