 ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్ వేడుక.. డిజైనర్ డ్రస్‌లో ప్రియమణి (ఫొటోలు) | Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్ వేడుక.. డిజైనర్ డ్రస్‌లో ప్రియమణి (ఫొటోలు)

Oct 12 2025 8:59 PM | Updated on Oct 12 2025 8:59 PM

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)1
1/11

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)2
2/11

శనివారం రాత్రి ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)3
3/11

దీనికోసం డిజైనర్ గౌనులో ప్రియమణి అందంగా ముస్తాబైంది.

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)4
4/11

ఆ ఫొటోల్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)5
5/11

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)6
6/11

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)7
7/11

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)8
8/11

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)9
9/11

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)10
10/11

Priyamani in designer dress at Filmfare Awards ceremony (photos)11
11/11

# Tag
Priyamani Tollywood Actress Filmfare Awards designer Dress Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్ వేడుక.. డిజైనర్ డ్రస్‌లో ప్రియమణి (ఫొటోలు)
photo 2

హీరో నితిన్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

సీరియల్‌ నటితో రెండో పెళ్లి.. తండ్రి కాబోతున్న నటుడు (ఫోటోలు)
photo 4

కమెడియన్ కూతురి 'హాఫ్ ఇయర్' బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

స్పెయిన్‌లో ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న అశ్విన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Vinutha Kota Driver Rayudu Sensational Video Revealed 1
Video_icon

ప్రైవేట్ వీడియోలకు స్కెచ్.. సినిమా సీన్ తలదన్నే ట్విస్ట్
Big Twist Behind Vinutha Kotaa Driver Rayudu Case 2
Video_icon

కోట వినూత, చంద్రబాబుల హత్యకు టీడిపీ ఎమ్మెల్యే బొజ్జల కుట్ర
KTR Satires On CM Revanth Reddy 3
Video_icon

నిజాయితీ గల మోసగాడు రేవంత్ రెడ్డి
Balagam Venu Yellamma Movie Latest Updates 4
Video_icon

బలగం వేణుకి హ్యాండ్ ఇస్తోన్న హీరోలు..
Kota Vinutha Driver Rayudu Sensational Video Viral 5
Video_icon

కోట వినూత డ్రైవర్ రాయుడు సంచలన వీడియో వైరల్
Advertisement