‘అందుకే ధోని- జాదవ్‌ స్లో బ్యాటింగ్‌’

బర్మింగ్‌హామ్‌: ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఇంగ్లండ్‌తో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 31 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని చవిచూసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ ఓటమికి భారత సీనియర్‌ ఆటగాళ్లు మహేంద్రసింగ్‌ ధోని- కేదార్‌ జాదవ్‌లే కారణమని అభిమానులు, మాజీ క్రికెటర్లు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. కాస్త కష్టపడితే అందుకోదగ్గ లక్ష్యం కళ్లెదుట ఉండగా ఈ సీనియర్లిద్దరూ తమ వల్ల కాదులే అన్నట్లు ఆడారని మండిపడ్డారు. మధ్య ఓవర్ల తరహాలో సింగిల్స్‌ తీస్తూ ఆగ్రహం తెప్పించారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ విషయంలో టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి, వైస్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ మాత్రం ధోని-జాదవ్‌లను వెనకేసుకొచ్చారు. పిచ్‌ పరిస్థితుల దృష్ట్యానే వారి బ్యాటింగ్‌ నెమ్మదిగా అనిపించిందని, ఫ్లాట్‌ వికెట్‌ కావడంతో బ్యాటింగ్‌కు ఏమాత్రం సహకరించలేదని రోహిత్‌ శర్మ తెలిపాడు. మ్యాచ్‌ అనంతరం మాట్లాడుతూ.. ‘ ధోని, కేదార్‌ జాదవ్‌ భారీ షాట్ల కోసం ప్రయత్నించారు. కానీ స్లో పిచ్‌ కారణంగా సాధ్యం కాలేదు. ఈ మ్యాచ్‌ క్రెడిట్‌ మాత్రం ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్లకే ఇవ్వాలి. వారు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆడి విజయం సాధించారు.’ అని రోహిత్‌ అభిప్రాయపడ్డాడు. పంత్‌ ఎక్కడా ఎక్కడా? అని అందరు అడగారని, నెం4లో బ్యాటింగ్‌ వచ్చాడంటూ ఓ జర్నలిస్ట్‌ అడిగిన ప్రశ్నకు రోహిత్‌ చమత్కరించాడు.

