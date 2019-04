శ్రీనగర్‌ : దేశ వ్యాప్తంగా మొదటి దశ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ‍ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. మరో ఐదేళ్ల పాటు తమ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే నేతలను ఎన్నుకునేందుకు ప్రజలంతా పోలింగ్‌ సెంటర్ల ముందు బారులు తీరారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు చోట్ల ఈవీఎంలు మోరాయించడంతో పోలింగ్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఈవీఎంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు బటన్‌ పని చేయడం లేదని నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ నాయకుడు, మాజీ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా ఆరోపించారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పూంచ్‌ జిల్లాలో పలు పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లోని ఈవీఎంలలో కాంగ్రెస్‌ బటన్‌ పని చేయలేదని ఆయన తెలిపారు. ఈ క్రమంలో స్థానిక మీడియాలో ప్రసారం అయిన వార్తను ఆయన తన ట్వీటర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

Congress symbol button not working in Poonch polling stations ||Mangnar ... https://t.co/g9f6q4Phw4 via @YouTube

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 11, 2019