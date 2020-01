మహారాష్ట్రలోని మాల్స్, సినిమా థియేటర్లు, షాపులు, రెస్టారెంట్లు ఇకపై 24 గంటల పాటు తెరిచే ఉంచాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు, ముంబై వాసులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వాగతించారు. జనవరి 27 నుంచి 24/7 పేరుతో రిటైల్ అవుట్‌ లెట్లను ప్రారంభించాలన్న ప్రతిపాదనను బుధవారం మహారాష్ట్ర మంత్రివర్గం కేబినెట్‌ బేటీలో నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ప్రసుత్తం ఈ సేవారంగాలలో పనిచేస్తున్న ఐదు లక్షల మందితో పాటు కొత్తవారికి అవకాశాలు వస్తాయని, దీనిని అమల్లోకి తేవడం ద్వారా మరింత ఆదాయం పొందవచ్చని టూరిజం శాఖ మంత్రి ఆదిత్య థాక్రే పేర్కొన్నారు. అయితే మొదటి దశలో మాల్స్‌లో ఉండే షాపులు, సినిమా థియేటర్లు తెరిచి ఉంచేందుకు అనుమతిస్తున్నట్లు ఆదిత్య స్పష్టం చేశారు. కానీ పబ్‌లు, బార్‌ అండ్‌ రెస్తారెంట్లు మాత్రం ఎప్పటిలానే అర్థరాత్రి 1.30 గంటల తర్వాత మూసే ఉంటాయని తెలిపారు.

మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల సోషల్‌ మీడియా వినియోగదారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కమెడియన్‌ అతుల్‌ కాత్రి ఆదిత్య థాక్రేకు థ్యాంక్స్‌ చెబుతూ ట్వీట్‌ చేశాడు.'మొత్తం మీద ముంబయి నగరం 24 గంటలు పడుకోకుండా పని చేస్తూనే ఉంటుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో వ్యాపారవేత్తలకు, నిరుద్యోగులు, భద్రత వంటి విషయాలలో మరిన్ని అవకాశాలు వస్తాయి. ఒక ముంబయి వ్యక్తిగా దీనిని స్వాగతిస్తున్నా. థ్యాంక్యూ ఆదిత్యథాక్రే' అంటూ అతుల్‌ కాత్రి పేర్కొన్నాడు.

Finally! #Mumbai24x7

This is something what 'the max city which never sleeps' needed. This is a very big step for Mumbai in terms of opportunity, business, employment & also security.

Let all of us Mumbaikars ensure we don't mess it up.

Thank you @AUThackeray

— Atul Khatri (@one_by_two) January 23, 2020