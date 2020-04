ఢిల్లీ : క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి వ్యాప్తిని నివారించేందు‌కు ప్ర‌ధాని నరేంద్ర మోదీ చాలా కృషి చేస్తున్నార‌ని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. దేశంలో ప్ర‌తీ ఒక్క‌రు సుర‌క్షితంగా ఉన్నార‌ని, మోదీ నాయ‌క‌త్వాన్ని విశ్వ‌సిస్తున్నారంటూ మోదీని పొగుడుతూ ట్వీట్ చేశారు. 'నిజం.. ఎప్పుడు దాక్కునే ఉంటుంది. కోవిడ్‌-19 నివార‌ణ‌కు న‌రేంద్ర మోదీ తీసుకుంటున్న చ‌ర్య‌ల‌ను ఈరోజు ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్ర‌జ‌లు ప్రశంసిస్తున్నారు. భార‌తీయ ప్ర‌జ‌ల ప‌ట్ల తీసుకుంటున్న జాగ్ర‌త్త‌ల‌తో పాటు క‌రోనా సాయం కింద ఇత‌ర దేశా‌లకు సాయం అందిస్తున్నారు. అందుకే దేశ ప్ర‌జ‌లంతా తాము సుర‌క్షితంగా ఉన్నామ‌ని, మోదీ నాయ‌క‌త్వాన్ని విశ్వ‌సిస్తున్నారంటూ' పేర్కొన్నారు. అందుకు ఉదాహ‌ర‌ణ అమెరికాకు చెందిన ప‌రిశోధ‌న సంస్థ చేసిన స‌ర్వే సమాధాన‌మ‌ని అమిత్ షా తెలిపారు. ఆ సంస్థ చేప‌ట్టిన స‌ర్వేలో ట్రంప్‌, మోర్కెల్‌, ట్రూడో, మెక్రాన్‌ల‌ను వెన‌క్కు నెట్టి మోదీ ముందు వ‌రుస‌లో నిలిచార‌ని వెల్ల‌డించారు.

Truth is self evident!

Entire world is praising PM @narendramodi, the way he is handling COVID-19 global pandemic, taking care of Indians and helping the world community in such challenging times. Every Indian is feeling safe and trusts his leadership. pic.twitter.com/caq5y8Hjio

— Amit Shah (@AmitShah) April 23, 2020