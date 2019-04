రేపే ‘కల్కి’ టీజర్‌

‘గరుడవేగ’ హిట్‌తో మళ్లీ సక్సెస్‌ను అందుకున్న యాంగ్రీమెన్‌ రాజశేఖర్‌.. తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌ల విషయంలో జాగ్రత్త వహించారు. అ! సినిమాతో తన సత్తా చాటుకున్న యంగ్‌డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ వర్మతో కలిసి కల్కి చిత్రాన్ని చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో ఈ మూవీకి సంబంధించి ఓ మోషన్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం.

మోషన్‌ పోస్టర్స్‌తోనే సినిమాపై హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేశారు మేకర్స్‌. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మరో అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది చిత్రయూనిట్‌. రేపు (ఏప్రిల్‌ 10) ఉదయం 10:10:10 (పది గంటల పది నిమిషాల పది సెకన్ల)కు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆదాశర్మ, నందితా శ్వేతలు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ మూవీని సి. కళ్యాణ్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

Now amidst all the chaos.. Kalki teaser will be out tomorrow. Hope you guys will love it.

April 10th at 10hr 10min 10sec. #KalkiTeaser @PrasanthVarma @eyrahul @adah_sharma @Nanditasweta @ProducerCKalyan pic.twitter.com/FXhqrcRObk

— Dr.Rajasekhar (@ActorRajasekhar) April 9, 2019