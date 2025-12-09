TVK విజయ్ సభలో గన్ కలకలం

సాక్షి, హైదరాబాద్: ఐ బొమ్మ, బప్పం పేర్లతో వెబ్సైట్లను ఏర్ప
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. క్రితం రోజున కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా తారుమారయ్యాయి.
టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లి తన ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు.
బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ తన సినీ జీవితాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూనే, తెర వెనుక ఒక శక్తివంతమైన వ్యాపారవేత్తగా తనదైన
సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్కు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తమ జట్టును ప్రకటించింది.
గిగ్ వర్కర్గా పనిచేస్తున్న ఒక ఉద్య...
న్యూఢిల్లీ : మిజోరం మాజీ గవర్నర్ , సీన�...
దేశంలోని అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండ...
అమృత్సర్: పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ...
మంచి ఉద్యోగం, మెరుగైన జీతం, సౌకర్యవంత�...
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ స్క్రబ్�...
సాధారణంగా కొన్ని దేవాలయాలలో రెండు సర...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎట్టకేలకు ద�...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసా�...
ధైర్యం, దృడ సంకల్పం, కృషి అన్నీ ఉన్నా�...
ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్కు ఎదురు ద�...
పానిపట్లో తన మేనకోడలిని హత్య చేసింద...
బహుశా కథల్లో కూడా ఇలాంటి రాక్షసుల గు�...
చెన్నై,సాక్షి : ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజ...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి తార�...
ఢిల్లీ: విమానయాన సంస్థ ఇండిగోపై కేంద�...
బిడ్డ పుట్టగానే చుట్టాలూ పక్కాలూ అంద...
నాగాలాండ్ రాష్ట్రంలో డిసెంబర్ రాగ�...
చెన్నై: తమిళనాడులో చోటుచేసుకున్న టెం...
చెన్నై: తమిళనాడులో కరూర్ తొక్కిలాట �...
Parliament Session Updates.. నేడు లోక్సభలో ఎస్ఐఆర్పై...
న్యూఢిల్లీ: దేశీయ విమానయాన రంగం పలు స�...
రియాద్: సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం సంచలన �...
పనాజీ: గోవా ‘బిర్క్ బై రోమియో లేన్’ ...
లడఖ్: టూరిస్ట్ వీసా నిబంధనలను ఉల్లం�...
ఇస్లామాబాద్: దాయాది దేశం పాకిస్తాన్...
చండీగఢ్: పంజాబ్లో రూ.500 కోట్లు ఇచ్చి�...
కాలిఫోర్నియాలో భారత సంతతికి చెందిన య...
విమానయాన సంస్థ ఇండిగో సంక్షోభం మధ్య ...
న్యూఢిల్లీ: మహోన్నతమైన వందేమాతరం గీతాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ)లో ఇటీవల 27 మున్సిపాలిటీలు విలీనమయ్యాయి.
భారత మహిళల క్రికెట్ స్టార్ స్మృతి మంధన తన వ్యక్తిగత జీవితంపై గత
న్యూఢిల్లీ:
భవితా మండవ.. హైదరాబాద్కు చెందిన ఆమె పేరు ఇప్పుడు మారుమోగుతోంది.
Dec 9 2025 12:25 PM | Updated on Dec 9 2025 12:25 PM
TVK విజయ్ సభలో గన్ కలకలం