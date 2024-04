సాక్షి,హైదరాబాద్‌: వేసవి మండుతోంది. మనుషులతో పాటు జంతువుల గొంతులు తడారిపోతున్నాయి. ప్రస్తుత కరువు పరిస్థితుల్లో అడవిలో ఉండే వన్య ప్రాణులైతే తాగడానికి గుక్కెడు నీటి కోసం వెతుకుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని అడవులలో అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కృత్రిమ నీటి గుంటల(సాసర్‌ పిట్‌)లో నీటిని తాగి వణ్యప్రాణులు తమ దాహార్తిని తీర్చుకుంటున్నాయి.

Interesting camera trap pics from the forests of Telangana

Thirsty Animals Find Refuge in Artificial Water Sources in Telangana.

As the drought intensifies, thirsty animals are relying on artificial water sources provided by Forest officials.

Despite a funding crunch, Forest… pic.twitter.com/JJCf0IK1nq

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) April 2, 2024