సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత క్వారంటైన్‌లోకి వెళ్లారు. తన భర్త అనిల్‌ కోవిడ్‌–19 బారిన పడటంతో తమ కుటుంబం కూడా క్వారంటైన్‌లోకి వెళ్లినట్లు బుధవారం కవిత ట్విట్టర్‌ ద్వారా ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో తాను పాల్గొనాల్సిన కార్యక్రమాలను రీషెడ్యూల్‌ చేస్తున్నట్లు కవిత చెప్పారు.

My husband Anil garu has tested positive for #COVID19. He is under home quarentine and is doing well. My family and I have quarantined ourselves and would not be making any public or personal appearances. My office will reschedule all the meetings to avoid inconvenience.

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) March 24, 2021