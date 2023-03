హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో సెప్టెంబర్‌ 17 తేదీ ప్రత్యేకతపై రాజకీయపరమైన చర్చ, పార్టీల పరస్పర విమర్శలపర్వంగా ఎప్పటికప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటోంది. అయితే.. తాజాగా కర్ణాటక-తెలంగాణ సరిహద్దు గ్రామంలో బీజేపీ సీనియర్‌ నేత, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా విమోచన దినోత్సవ సంబంధిత కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అంతేకాదు.. కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాల నిర్వహణపై ప్రకటనలు కూడా చేశారు. ఈ దరిమిలా..

ఇవాళ బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమోచన దినోత్సవంపై ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘‘విమోచన దినోత్సవం అని ఎందుకు పిలవకూడదని అడిగే వాళ్లు.. దేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించిన ఆగష్టు 15వ తేదీని ఎందుకు మనం లిబరేషన్‌ డేగా జరుపుకోకూడదు? అని ప్రశ్నించారు.

అది బ్రిటీష్‌ వాళ్లు అయినా నిజాం అయినా.. అణచివేతదారులకు వ్యతిరేకంగా త్యాగాలు, పోరాటాలను గౌరవప్రదంగా స్మరించుకోవడం ముఖ్యం. ఇంకా అక్కడే ఉండిపోకండి.. మీ భవిష్యత్‌ నిర్మాణానికి ముందుకు రండి అంటూ ట్వీట్‌ ద్వారా కౌంటర్‌ ఇచ్చారాయన.

To those who ask why can’t we call it Liberation Day;

Why do we celebrate 15th August as Independence Day and not as Liberation Day?

What should matter is respectful commemoration of the sacrifices & struggles against oppressors; be it the British or Nizam

“Stop being a…

