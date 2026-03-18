 చీటీ తీసుకువచ్చావా.. రూ.1090 ఇచ్చి సిలిండర్‌ తీసుకో.. | Hyderabad Banjara Gas Agency Caught Overcharging Cylinders During Surprise Inspection, Check Details Inside | Sakshi
Mar 18 2026 8:09 AM | Updated on Mar 18 2026 10:16 AM

హైదరాబాద్: చీటీ తీసుకువచ్చావా.. రూ.1090 ఇచ్చి సిలిండర్‌ తీసుకో.. గ్యాస్‌ గోడౌన్‌లో తనిఖీలకు వెళ్లిన హైదరాబాద్‌ జిల్లా పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారికి ఎదురైన ప్రశ్న ఇది. శ్రీనగర్‌కాలనీలోని బంజారా గ్యాస్‌ ఏజెన్సీ గోడౌన్‌ను, కార్యాలయాన్ని మంగళవారం డీఎస్‌వో శ్రీనివాస్‌ ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. లోపలికి వెళ్లిన ఆయనకు అక్కడ  సిబ్బంది ఒక్కో సిలిండర్‌కు రూ.1090 ఇవ్వాలని, చీటీ రాయించుకుని రావాలని చెప్పారు. దీంతో ఆయన అవాక్కయ్యారు. 

సిలిండర్‌ ధర రూ.965 కదా.. అధిక మొత్తం ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారని సిబ్బందిని ప్రశి్నస్తే మాకు తెలవదు..  రెండు వారాల నుంచి ఇలాగే వసూలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. అక్కడి నుంచి బంజారా గ్యాస్‌ ఏజెన్సీ కార్యాలయానికి ఖైరతాబాద్‌ సర్కిల్‌–7 జ్యోతితో కలిసి వెళ్లి తనిఖీలు చేశారు. గత వారం రోజుల నుంచి రికార్డులు నిర్వహించడం లేదని, గ్యాస్‌ సరఫరా అప్‌డేట్‌ కూడా లేదని గుర్తించారు. మేనేజర్‌ కూడా లేకపోగా, లెక్కాపత్రాలు అసలే నిర్వహించడం లేదని తేలింది.

 సరైన సమాచారం కూడా ఇవ్వడం లేదని గుర్తించారు. సిలిండర్లు ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఎన్ని సరఫరా అవుతున్నాయి తదితర అంశాలపై సరైన లెక్కలు లేవని కూడా తేల్చారు. దీంతో ఈ గ్యాస్‌ ఏజెన్సీపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇండేన్‌ అయిల్‌ కంపెనీ సేల్స్‌ ఆఫీసర్‌కు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ గ్యాస్‌ ఏజెన్సీపై కుప్పలుతెప్పలుగా ఫిర్యాదులు అందిన నేపథ్యంలో అధికారులు   తనిఖీలు చేపట్టారు.

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

గద్దర్‌ అవార్డ్స్‌- 2025లో మెరిసిన హీరోయిన్లు (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీశైలంలో రమణీయంగా రథోత్సవం పులకించిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

గద్దర్‌ అవార్డ్స్ అందుకున్న విజేతలు (ఫొటోలు)
photo 4

అట్టహాసంగా గద్దర్ అవార్డుల వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

పేరేంట్స్‌గా మాకు గర్వకారణం.. కుమారుడి ఈవెంట్‌లో శివబాలాజీ దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
HARISH RAO Sensational Comments on CONGRESS Govt 1
Video_icon

కాంగ్రెస్ సర్కార్ రోజుకో స్కాం అసెంబ్లీలో మొత్తం బయటపెడతా
Afghan Cricketers Warning to Pakistan over Kabul Airstrikes 2
Video_icon

మాతో పెట్టుకోవద్దు.. పాక్‌కు ఆఫ్ఘన్ ప్లేయర్ వార్నింగ్
Deputy CM Speech On Telangana Budget 2026-27 3
Video_icon

అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పై భట్టి స్పీచ్
BRS MLAs Fires on Congress Govt Over Budget 2026-27 4
Video_icon

బడ్జెట్ అంతా డొల్లే కాంగ్రెస్ పై BRS ఎమ్మెల్యేల ఫైర్
Wife's Illegal Affair Killed Husband In Nandyal District 5
Video_icon

చీకు చింత లేని సంసారంలో చిచ్చు.. CI బయటపెట్టిన సంచలన విషయాలు
