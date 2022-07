Dhanashree Verma Birthday Post For Chahal Melts Hearts: టీమిండియా స్పిన్నర్‌ యజువేంద్ర చహల్‌ పుట్టినరోజు నేడు(జూలై 23). శనివారం అతడు 32వ వసంతంలో అడుగుపెట్టాడు. ఈ సందర్భంగా చహల్‌కు సోషల్‌ మీడియా వేదికా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సహచర ఆటగాళ్లు, అభిమానులు అతడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో చహల్‌ భార్య ధనశ్రీ భర్తతో దిగిన ఫొటోలు పంచుకుంటూ.. ‘‘జీవితమనే ప్రయాణంలో ఎన్నెన్నో అందమైన మలుపులు. నువ్వు మంచివాడివి. ఆ దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూడాలి. నేను నీకు వీరాభిమానిని’’ అంటూ విషెస్‌ తెలిపింది.

ఇక బీసీసీఐ సైతం.. ‘‘127 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు.. 192 ఇంటర్నేషనల్‌ వికెట్లు.. పురుషుల టీ20 క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 50 వికెట్ల మార్కు అందుకున్న భారత బౌలర్‌.. టీ20 క్రికెట్‌లో ఒకే మ్యాచ్‌లో ఐదు వికెట్లు పడగొట్టిన మొట్టమొదటి టీమిండియా బౌలర్‌’’ అంటూ చహల్‌ ప్రతిభను కొనియాడుతూ ఈ లెగ్‌ స్పిన్నర్‌ను విష్‌ చేసింది.

Here's wishing #TeamIndia leg-spinner @yuzi_chahal a very happy birthday. 🎂👏 pic.twitter.com/aGtBAyFP0q

