నిత్యం రాజకీయాల్లో బిజీబిజీగా ఉండే వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి.. తొలిసారి రాజకీయేతర అంశాలపై స్పందించారు. ట్విటర్‌ వేదికగా క్రికెట్‌ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ మనుగడపై అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌కు (ఐసీసీ) పలు సూచనలు చేశారు. టీ20 క్రికెట్ అంటే మనందరికీ ఇష్టమంటూనే, పొట్టి క్రికెట్‌ మోజులో పడి ట్రెంట్‌ బౌల్ట్, క్వింటన్‌ డికాక్ వంటి అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు టెస్టులకు దూరం కావడం విచారకరమని అన్నారు.

We love T20 cricket but it's worrisome that accomplished players like Trent Boult & Quinton de Kock have distanced themselves from classic Test cricket. ICC must ensure it manages to retain the interest of top players towards the purest form of game,keeping entertainment intact.

— Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) August 10, 2022