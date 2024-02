WPL 2024- RCBW Vs UPW: మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌-2024 ఎడిషన్‌లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు తమ తొలి మ్యాచ్‌లో యూపీ వారియర్స్‌తో తలపడుతోంది. ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో శనివారం నాటి ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన యూపీ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆతిథ్య ఆర్సీబీ ఆరంభంలోనే ఓపెనర్‌ సోఫీ డివైన్‌(1) వికెట్‌ కోల్పోయింది. మరో ఓపెనర్‌ స్మృతి మంధాన.. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌, తెలుగమ్మాయి సబ్బినేని మేఘనతో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ నిర్మించే ప్రయత్నం చేసింది.

ఈ నేపథ్యంలో రెండో ఓవర్‌ మూడు, నాలుగో బంతుల్లో వరుసగా సిక్సర్‌, ఫోర్‌తో చెలరేగింది. కానీ.. మంధాన మెరుపులు కాసేపటికే మాయమయ్యాయి. ఆరో ఓవర్‌ తొలి బంతికే మెగ్రాత్‌ బౌలింగ్‌లో వ్రిందా దినేశ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి స్మృతి మంధాన 13 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద నిష్క్రమించింది.

ఆమె తర్వాత మరో స్టార్‌ ప్లేయర్‌ ఎలిస్‌ పెర్రీ(8) కూడా ఇలా వచ్చి అలా పెవిలియన్‌కు చేరింది. ఈ క్రమంలో సబ్బినేని మేఘన, వికెట్‌ కీపర్‌ రిచా ఘోష్‌ కలిసి స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. మేఘన 44 బంతులు ఎదుర్కొని 53 పరుగులు చేసింది. ఆమె ఇన్నింగ్స్‌లో ఏడు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌ ఉన్నాయి.

