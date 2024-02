మహిళల ఐపీఎల్‌ 2024 ఎడిషన్‌కు (రెండవది) ముందు గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ కొత్త హెడ్‌ కోచ్‌ను నియమించుకుంది. ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆటగాడు మైఖేల్‌ క్లింగర్‌ గుజరాత్‌ హెడ్‌ కోచ్‌గా ఎంపికయ్యాడు. మాజీ హెడ్‌ కోచ్‌ రేచల్‌ హేన్స్‌ స్థానాన్ని క్లింగర్‌ భర్తీ చేస్తాడు. క్లింగర్‌ ఎంపిక విషయాన్ని గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 6) అధికారికంగా ప్రకటించింది.

తొలి సీజన్‌ నుంచి జెయింట్స్‌ బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరిస్తున్న క్లింగర్‌ .. మెంటార్‌ మిథాలీ రాజ్‌, బౌలింగ్‌ కోచ్‌ నూషిన్‌ అల్‌ ఖదీర్‌తో ఇదివరకే జాయిన్‌ అయినట్లు జెయింట్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ తెలిపింది. క్లింగర్‌.. మహిళల బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో సిడ్నీ థండర్స్‌ అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌గా, అదే సిడ్నీ థండర్స్‌ రిక్రూటర్‌గా, 2019-2021 వరకు మెల్‌బోర్న్‌ రెనెగేడ్స్‌ పురుషుల జట్టు హెడ్‌ కోచ్‌గా పని చేశాడు.

43 ఏళ్ల క్లింగర్‌ 2019లో బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌కు రిటైర్మెంట్‌ (ఆటగాడిగా) పలికాడు. నాటి​​కి క్లింగర్‌ బీబీఎల్‌లో లీడింగ్‌ రన్‌ స్కోరర్‌గా ఉన్నాడు.

Coach saheb padharya! 🤩



We are delighted to welcome former Australian cricketer @maxyklinger as our head coach for the upcoming WPL season.

