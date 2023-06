మహిళల యాషెస్‌ సిరీస్‌ 2023 ఏకైక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌ ట్యామీ బీమౌంట్‌ డబుల్‌ సెంచరీ సాధించింది. మహిళల క్రికెట్‌లో ఈ ఘనత సాధించిన ఎనిమిదో బ్యాటర్‌గా, తొలి ఇంగ్లీష్‌ మహిళగా ట్యామీ రికార్డుల్లోకెక్కింది. 317 బంతుల్లో 26 బౌండరీ సాయంతో డబుల్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న ట్యామీ.. కెరీర్‌లో తాను సాధించిన తొలి టెస్ట్‌ శతకాన్నే ద్విశతకంగా మార్చుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ట్యామీ తన 7 మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ కెరీర్‌లో కేవలం 2 అర్ధసెంచరీలు మాత్రమే సాధించింది. అయితే ఆమెకు వన్డేల్లో, టీ20ల్లో అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. 103 వన్డేల్లో 9 సెంచరీలు, 17 హాఫ్‌ సెంచరీల సాయంతో 3505 పరుగులు (40.8 యావరేజ్‌తో), 99 టీ20ల్లో సెంచరీ, 10 హాఫ్‌ సెంచరీల సాయంతో 1721 పరుగులు (108.4 స్ట్రయిక్‌రేట్‌తో) సాధించింది.

WOW 🤯

Our first female double centurion in Test match cricket.#EnglandCricket #Ashes pic.twitter.com/Eju1kwmlug

— England Cricket (@englandcricket) June 24, 2023