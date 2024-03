ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు ఖాతాలో మరో సిరీస్‌ చేరింది. ఇటీవలే న్యూజిలాండ్‌ను వారి సొంతగడ్డపై చిత్తు చేసిన ఆసీస్‌.. తాజాగా బంగ్లాదేశ్‌ను సైతం వారి స్వదేశంలో మట్టికరిపించింది. ఐసీసీ వన్డే ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌తో ఇవాళ (మార్చి 27) జరిగిన మ్యాచ్‌లో 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన ఆస్ట్రేలియా.. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 3-0 తేడాతో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసింది. ఈ సిరీస్‌లోని తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఆస్ట్రేలియా ఘన విజయాలు సాధించింది. తొలి వన్డేలో 118 పరుగుల తేడాతో, రెండో వన్డేలో 6 వికెట్ల తేడాతో ఆసీస్‌ గెలుపొందింది.

A historic victory for Australian women, they secured a 3-0 win over Bangladesh in their inaugural ODI bilateral series. pic.twitter.com/hvsjzemRWf

— CricTracker (@Cricketracker) March 27, 2024