ఆ క్రికెటర్ ఇంట్లో మరోసారి విషాదం..!

బెంగళూరు: దేశంలో కరోనా కరాళ నృత్యం చేస్తుంది. రోజు లక్షల్లో కేసులు, వేల సంఖ్యలో మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. కరోనా మహమ్మారి బారిన పడి పలువురు సెలబ్రెటీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు మరణించారు. తాజాగా ఈ వైరస్ టీమిండియా క్రికెటర్ ఇంట్లో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. కొద్ది రోజుల క్రితం భారత మహిళా క్రికెటర్ వేదా కృష్ణమూర్తి తల్లి కరోనాతో మృతి చెందింది. ఇప్పుడు ఆమె తన సోదరిని కూడా కోల్పోయింది. రోజు ఉదయం వేదా సోదరి వత్సల శివ కుమార్ కరోనాతో మరణించింది. ఈ విషయాన్ని వేదా కృష్ణమూర్తి తన ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా షేర్ చేసింది. ఇటీవల కరోనా బారిన పడి వేదా తల్లి చెలువంబా దేవి మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.

వేదా కృష్ణమూర్తి కుటుంబంలోని కొందరికి కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయింది. దీంతో వారు హోం ఐసోలేషన్ లో ఉంటూ చికిత్స తీసుకున్నారు. అయితే , కొద్ది రోజుల క్రితం వేదా అమ్మకు శ్వాసకోస సంబంధిత ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో ఆమెను చిక్కమగళూరు జిల్లాలోని కడూరులోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు.



It is with great sadness that last night my family had to say goodbye to My Akka My family, my world has been rocked to its core. Appreciate all the messages and prayers . My thoughts with everyone going through these devastating times. Hold your loved ones tight and stay safe 🙏

— Veda Krishnamurthy (@vedakmurthy08) May 6, 2021