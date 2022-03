కొందరు భవిష్యత్తును ముందే ఊహిస్తుంటారు.అయితే అదంతా వారి ఊహ మాత్రమేనని.. నిజంగా అలా జరిగే అవకాశం లేదంటూ చాలా మంది వాటిని కొట్టిపారేస్తుంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం అలాంటివి నమ్మాల్సి వస్తుంది. తాజాగా విరాట్‌ కోహ్లి విషయంలో ఇలాంటిదే ఒకటి జరిగింది. కోహ్లి ఔటయ్యే విషయాన్ని ఒక అభిమాని దాదాపు 12 గంటల ముందే ఊహించాడు. ఇక్కడ ఆసక్తికర విషయమేంటంటే.. ఆ అభిమాని చెప్పిన రీతిలోనే కోహ్లి ఔటవ్వడం విశేషం. దానికి సంబంధించిన ట్వీట్‌ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

క్విక్‌ సింగిల్‌ పేరుతో ఒక ట్విటర్‌ యూజర్‌ కోహ్లి అవుటయ్యే విషయాన్ని ఇలా రాసుకొచ్చాడు.'' కోహ్లి తన వందో టెస్టులో సెంచరీ కొట్టడు. 100 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేసి ఎంబుల్డేనియా బౌలింగ్‌లో బౌల్డ్‌ అవుతాడు. కోహ్లి ఇన్నింగ్స్‌లో నాలుగు అద్భుతమైన కవర్‌డ్రైవ్‌లు ఉంటాయి. తాను ఔటైన రీతిపై కోహ్లి షాక్‌కు గురవుతాడు. ఆ తర్వాత తన తలను అడ్డంగా ఊపుకుంటూ నిరాశతో పెవిలియన్‌కు వెళ్తాడు'' అంటూ రాసుకొచ్చారు.

Kohli Won't score a 100 in his 100th test. Will score 45 (100) with 4 gorgeous cover drives and then Embuldeniya will knock his stumps over and he'll pretend to be shocked 😳😳 and will nod his head in disappointment

— shruti #100 (@Quick__Single) March 3, 2022