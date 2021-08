లీడ్స్‌: ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మూడో టెస్ట్‌ మూడో రోజు ఆటలో టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న సమయంలో ప్యాడ్లు కట్టుకుని మైదానంలోకి వచ్చి హడావుడి చేసిన ఇంగ్లండ్‌ ప్రాంక్‌ యూట్యూబర్‌ జార్విస్‌ అలియాస్‌ జార్వో 69పై హెడింగ్లే స్టేడియం యాజమాన్యం జీవితకాల నిషేధం విధించింది. భద్రతా కారణాల రిత్యా అతనిపై ఈ చర్చలకు ఉపక్రమించినట్లు యార్క్‌షైర్‌ కౌంటీ ప్రకటించింది. జార్వో.. టీమిండియా అధికారిక జెర్సీ ధరించడం కూడా నేరంగానే పరిగణించామని సదరు కౌంటీ పేర్కొంది.

Jarvo is at the crease #engvsindia pic.twitter.com/XlATed4vGg

