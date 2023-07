శ్రీలంక ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ లహిరు తిరిమన్నే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు శనివారం ప్రకటించాడు. గత ఏడాది కాలంగా సరైన అవకాశాలు రాకపోవడంతో తిరిమన్నే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. లంక వన్డే జట్టు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించిన తిరిమన్నే 2010లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోని అరంగేట్రం చేసి, దాదాపు 13 ఏళ్ల పాటు లంక క్రికెట్‌కు సేవలందించాడు.

తిరిమన్నే తన కెరీర్లో 44 టెస్ట్‌లు, 127 వన్డేలు, 26 టీ20లు ఆడాడు. ఇందులో దాదాపు 5600 పరుగులు చేశాడు. బ్యాటింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అయిన తిరిమన్నే.. తన కెరీర్‌లో 3 టెస్ట్‌ సెంచరీలు, 4 వన్డే సెంచరీలతో పాటు అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి 31 అర్ధసెంచరీలు సాధించాడు. తిరిమన్నే చివరిగా 2022లో బెంగళూరు వేదికగా భారత్‌తో జరిగిన టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో ఆడాడు.

Lahiru Thirimanne announces his retirement from cricket.

We wish him all the best for his new journey. pic.twitter.com/TygWD5iwzg

