Sourav Ganguly: ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్‌ (ఐసీసీ) తదుపరి చైర్మన్‌గా బీసీసీఐ బాస్‌ సౌరవ్‌ గంగూలీ ఎంపిక దాదాపుగా ఖరారైందని తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ స్పోర్ట్స్‌ మ్యాగజైన్‌ స్పోర్ట్‌స్టార్‌ ఓ కథనంలో ప్రస్తావించింది. ఐసీసీ చైర్మన్‌ పదవి కోసం తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ దాదా ఎంపిక లాంఛనమేనని స్పోర్ట్‌స్టార్‌ విశ్లేషించింది.

రేసులో బీసీసీఐ కార్యదర్శి జై షా, కేంద్ర క్రీడల మంత్రి, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు ఆనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపించినా అవన్నీ పుకార్లేనని కొట్టిపారేసింది. అయితే ఈ విషయంపై స్పందించేందుకు బీసీసీఐ వర్గాలు నిరాకరించాయి. అధ్యక్ష ఎన్నికకు సమయం చాలా ఉందని, ఇప్పటి నుంచే ఆ అంశంపై డిస్కషన్‌ ఎందుకని బీసీసీఐకి చెందిన ఓ కీలక వ్యక్తి అన్నారు.

Sourav Ganguly could be the next chairman of the ICC. (Reported by Sportstar).

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 27, 2022