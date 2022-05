Abu Dhabi Knight Riders: ఐపీఎల్ స్పూర్తితో యూఏఈ వేదికగా మరో టీ20 లీగ్‌ ప్రారంభంకానున్న విషయం తెలిసిందే. కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ యజమాని, బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ ఈ లీగ్‌లోనూ ఓ కీలక ఫ్రాంచైజీని దక్కించుకున్నాడు. కొత్త ఫ్రాంచైజీకి అబుదాబి నైట్ రైడర్స్ అనే పేరును ఖరారు చేసింది కేకేఆర్‌ యాజమాన్యం. ఈ విషయాన్ని ఆ ఫ్రాంచైజీ ట్విటర్ వేదికగా అధికారికంగా వెల్లడించింది.

May 12, 2022