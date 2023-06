టీమిండియా యంగ్‌ క్రికెటర్‌, నయా మిస్టర్‌ కూల్‌, ధోని శిష్యుడు రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ తన గురువు ధోని, క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌, రన్‌ మెషీన్‌ విరాట్‌, హిట్‌మ్యాన్‌ రోహిత్‌ శర్మల జాబితాలో చేరిపోయాడు. పై పేర్కొన్న నలుగురు దిగ్గజాలలా రుతురాజ్‌కు కూడా పాదాభివందనం చేసే ఫ్యాన్స్‌ దొరికారు. ఇలా అనడం కంటే రుతురాజ్‌ అభిమానుల పాదాభివందనం నోచుకునే స్థాయికి ఎదిగాడనడం కరెక్ట్‌ అవుతుందేమో.

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహారాష్ట్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఎంపీఎల్‌)లో ఓ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఓ ప్రేక్షకుడు (రుతురాజ్‌ వీరాభిమాని) మైదానంలోకి ప్రవేశించి, రుతురాజ్‌ కాళ్లను మొక్కాడు. సీఎస్‌కే ఫ్యాన్స్‌ ఆర్మీ ఈ సీన్‌ను సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా ప్రస్తుతం వైరలవుతుంది.

A fan touched the feet of Ruturaj Gaikwad in Maharashtra Premier league 💛#WhistlePodu #Yellove #CSK pic.twitter.com/pA3RNUcjGk

— CSK Fans Army™ (@CSKFansArmy) June 18, 2023