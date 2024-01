సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌లో భాగంగా డర్బన్‌ సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో నిన్న (జనవరి 18) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్‌ ఓపెనర్‌, ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు విల్‌ జాక్స్‌ విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో జాక్స్‌ కేవలం 41 బంతుల్లోనే 8 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్ల సాయంతో శతక్కొట్టి, లీగ్‌ చరిత్రలోనే ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. జాక్స్‌ రెచ్చిపోవడంతో ఈ మ్యాచ్‌లో ప్రిటోరియా క్యాపిటల్స్‌ 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, సీజన్‌ తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

Will Jacks is the King of Centurion 👑#Betway #SA20 #WelcomeToIncredible #PCvDSG pic.twitter.com/TvhnZcI3DN

— Betway SA20 (@SA20_League) January 18, 2024