డబ్ల్యూటీసీ 2021-23 ఫైనల్‌కు చేరాలనుకున్న శ్రీలంక ఆశలపై న్యూజిలాండ్‌ మాజీ సారధి కేన్‌ విలియమ్సన్‌ నీళ్లు చల్లాడు. స్వదేశంలో శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో అజేయమైన సూపర్‌ సెంచరీ సాధించిన కేన్‌ మామ (121), తన జట్టుకు అపురూప విజయాన్ని అందించడంతో పాటు శ్రీలంకను డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌కు చేరకుండా అడ్డుకున్నాడు.

They'll take on Australia at The Oval for the #WTC23 mace!

India have qualified for the World Test Championship final!

ఆఖరి బంతి వరకు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో కేన్‌ మామ ఎంతో సంయమనంతో బ్యాటింగ్‌ చేసి, తన జట్టును 2 వికెట్ల తేడాతో గెలిపించుకున్నాడు. ఫలితంగా రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.

Sri Lanka's push for a spot in the #WTC23 final falls agonisingly short! #NZvSL Scorecard: https://t.co/p873rNARKS pic.twitter.com/CnFWN8xBti

New Zealand scurry to a famous Test win running a bye off the final ball!

మరోపక్క ఆసీస్‌తో నాలుగో టెస్ట్‌లో భారత్‌ విజయావకాశాలు సన్నగిల్లడంతో, న్యూజిలాండ్‌-శ్రీలంక తొలి టెస్ట్‌ ఫలితంపై డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌ బెర్తు ఆధారపడి ఉండింది. ఈ మ్యాచ్‌తో పాటు న్యూజిలాండ్‌తో రెండో టెస్ట్‌లోనూ శ్రీలంక గెలిచి ఉంటే, డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌కు చేరి ఉండేది.

Test century No.27 for Kane Williamson!

Has he done enough to guide New Zealand to a Test victory at Hagley Oval?

